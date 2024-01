Perfect Shape Beauty-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als Maß für überkaufte oder unterkaufte Titel dient. Für die Perfect Medical Health Management-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI (58,27) neutral, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des RSI für Perfect Medical Health Management führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in Bezug auf die Aktie diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung. Die Häufigkeit der Diskussionen zu Perfect Medical Health Management war im normalen Rahmen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perfect Medical Health Management einen Wert von 12 auf, was im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" unter dem Durchschnitt liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Perfect Medical Health Management-Aktie basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien sowie fundamentaler Kriterien.