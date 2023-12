Die Perfect Shape Beauty-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Perfect Medical Health Management-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,83 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,32 HKD, was einem Unterschied von -13,32 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wobei der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Perfect Medical Health Management-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 60,49, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine weitere "Schlecht"-Rating für Perfect Medical Health Management.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -10,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor einen Unterschied von 20,33 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt das Unternehmen mit einem Wert von 13,95 Prozent darunter, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Perfect Medical Health Management war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.