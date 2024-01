Perfect Shape Beauty Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Perfect Medical Health Management verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,94 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Schnitt um -3,72 Prozent, was einer Underperformance von -8,22 Prozent für Perfect Medical Health Management entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,33 Prozent im letzten Jahr, und Perfect Medical Health Management lag 16,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perfect Medical Health Management einen Wert von 12 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche (KGV von 31,86) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 62 Prozent). Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Perfect Medical Health Management derzeit bei 7,81 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 6,28 Prozent liegt. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Perfect Medical Health Management in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.