Perfect Shape Beauty Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie sind wichtige Faktoren, um das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Bei Perfect Medical Health Management zeigt die Anzahl der Diskussionsbeiträge eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Um festzustellen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Bei Perfect Medical Health Management ergibt die Bewertung des kurzfristigen 7-Tage-RSI ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Überkauftheit der Aktie. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Perfect Medical Health Management mit 5,68 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,83 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 3,88 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,5 HKD liegt, was zu einer negativen Differenz von -9,79 Prozent führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine negative Differenz von -5,15 Prozent. Basierend auf diesen Ergebnissen erhält die Aktie eine schlechte Gesamtbewertung.

Insgesamt ergibt sich für Perfect Medical Health Management eine neutrale bis negative Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.