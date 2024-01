Perfect Shape Beauty Aktie: Bitte unbedingt beachten

Perfect Medical Health Management: Dividende, Sentiment und Anleger im Fokus

Perfect Medical Health Management hat eine Dividende von 7,81 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Verbraucherdienste (6,29 %) höher ist. Dies resultiert in einer Differenz von 1,53 Prozentpunkten, was eine Bewertung von "Gut" rechtfertigt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Perfect Medical Health Management in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 38,1, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,07, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Gesamtbild.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich als wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Perfect Medical Health Management im Fokus der Diskussionen. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden dabei festgestellt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine Bewertung von "Neutral" basierend auf der Analyse der Dividende, des Sentiments und des Anleger-Sentiments für Perfect Medical Health Management.