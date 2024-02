Perfect Aktie: Das war nicht abzusehen!

Kinarus Therapeutics: Aktuelle Bewertungen und Branchenvergleich

Die Dividendenpolitik von Kinarus Therapeutics erhält derzeit eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt. Dies bedeutet eine negative Differenz von -2,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "FluggeSchlechtschaften".

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI eine Überverkaufssituation, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kinarus Therapeutics wird insgesamt neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Es gab jedoch vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen in den letzten Tagen.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat Kinarus Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "FluggeSchlechtschaften"-Branche erzielt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance mit 22,73 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.

Insgesamt zeigt die Analyse eine gemischte Bewertung für Kinarus Therapeutics, mit einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik, einem "Neutral"-Rating für das Anleger-Sentiment und einer "Gut"-Bewertung im Branchenvergleich.