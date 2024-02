Perfect Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Perfect eine Performance von -17,55 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 5,37 Prozent, was einer Underperformance von -22,92 Prozent für Perfect entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,22 Prozent, wobei Perfect um 13,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Perfect beträgt das aktuelle KGV 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 30 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Perfect daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Perfect festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, weshalb Perfect insgesamt auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite von Perfect beträgt 11,83 Prozent, was 5,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Perfect-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt, was für Investoren attraktiv sein könnte.