Perfect Aktie: So kann es weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Perfect beträgt das aktuelle KGV 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von durchschnittlich 30 als unterbewertet angesehen wird. In dieser Hinsicht erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Perfect eine Performance von -17,55 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" einen Rückgang um 22,35 Prozent bedeutet und somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Perfect um 15,39 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren Unterperformance führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Perfect-Aktie auf Basis des RSI7 einen neutralen Titel zu, während der Wert für den RSI25 eine gute Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite der Perfect-Aktie beträgt 11,83 Prozent, was 5,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.