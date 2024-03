Perfect Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek SE":

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Perfect eine Performance von -17,55 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,32 Prozent, was zu einer Underperformance von -21,87 Prozent für Perfect führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,8 Prozent im letzten Jahr, wobei Perfect um 14,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 7,64 ist Perfect deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 30,81, was einer Unterbewertung von 75 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Perfect-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,18 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,17 HKD lag, was einem Unterschied von -5,56 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Perfect-Aktie liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 0, was wiederum zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Perfect-Aktie, die auf fundamentaler Basis als "Gut", auf technischer Basis als "Schlecht" oder "Neutral" und auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft wird.

