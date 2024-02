Perfect Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Dividendenrendite von Perfect liegt derzeit bei 10,99 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 6,26 liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Aktie durch die Redaktion hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) von Perfect wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 59,26 ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Perfect-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,169 HKD weicht hiervon um -11,05 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, da in den vergangenen Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.