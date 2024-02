Perfect Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienkurs von Perfect hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,55 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien des gleichen Sektors (Zyklische Konsumgüter) eine Unterperformance von 13,56 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 4,91 Prozent, wobei Perfect aktuell 22,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,18 HKD für den Schlusskurs der Perfect-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,169 HKD, was einem Unterschied von -6,11 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,17 HKD, und der letzte Schlusskurs befindet sich nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Perfect ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,64 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 75 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 30. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Perfect-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".