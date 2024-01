Perenti Global wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Perenti. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 84,21 Punkte, was bedeutet, dass Perenti derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,35, was darauf hindeutet, dass Perenti weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Perenti von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

Im Bereich der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12,95 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Perenti-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,12 AUD mit dem aktuellen Kurs von 0,975 AUD vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,04 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Perenti haben wir langfristig eine starke Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, wodurch wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut" kommen.