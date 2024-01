Perenti Global Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Perenti kann über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung gegenüber Perenti auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Perenti liegt bei 30,43, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Perenti daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -7,14 Prozent aufweist, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Perenti daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.