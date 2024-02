Perenti Global Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Perenti-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,07 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,815 AUD liegt, was einer Abweichung von -23,83 Prozent entspricht und somit von charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,95 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-14,21 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Perenti-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Perenti in den sozialen Medien in den letzten Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Perenti in den sozialen Medien zeigt keine wesentliche Abweichung von der Norm, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Perenti zeigt einen Wert von 23,53, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 70 und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Perenti-Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Perenti bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.