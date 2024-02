Perennial Energy Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Perennial Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,07 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,93 HKD, was einem Unterschied von -13,08 Prozent entspricht, und daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,89 HKD, was einer ähnlichen Höhe (+4,49 Prozent) entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,74 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Die Dividendenrendite der Perennial Energy-Aktie beträgt 13,44 Prozent, was 7,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat die Perennial Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,35 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,83 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +45,18 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie.