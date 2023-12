Perella Weinberg Partners Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Perella Weinberg-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 9,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,23 USD liegt, was einer Abweichung von +25,44 Prozent entspricht und charttechnisch betrachtet positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,16 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (+9,59 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Perella Weinberg-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Perella Weinberg überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich für diesen Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt "Gut" Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.