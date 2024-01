Peregrine Gold Aktie: Viel Lärm um nichts?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Peregrine Gold größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Peregrine Gold gegeben hat. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Peregrine Gold anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 47,06 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der RSI25 von 58,33 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Peregrine Gold eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass Peregrine Gold derzeit -11,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Peregrine Gold auf Basis der Analyse des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz in sozialen Medien, des Relative Strength Index und der technischen Analyse.