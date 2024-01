Perdoceo Education Aktie: Das gab es noch nie!

Die Analystenbewertung für Perdoceo Education in den letzten 12 Monaten ergab eine positive Einschätzung von "Gut" seitens institutioneller Analysten. Es gab keine neuen Updates im letzten Monat, aber der aktuelle Kurs von 17,19 USD wurde von den Analysten analysiert. Basierend darauf erwarten sie eine Kursentwicklung von 10,53 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 19 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Perdoceo Education, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einem insgesamt schlechten Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Perdoceo Education ist jedoch insgesamt positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer guten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Perdoceo Education derzeit positiv ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 15,12 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (17,19 USD) um +13,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was als positiv bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 17,61 USD, was einer Abweichung von -2,39 Prozent entspricht, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Bewertung durch institutionelle Analysten, das Sentiment und die technische Analyse ein positives Gesamtbild für Perdoceo Education mit einer guten Einschätzung.