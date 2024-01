Per Aarsleff Holding A/S Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Per Aarsleff A-, so zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 33,96 Punkten als auch der RSI25 mit 43,37 Punkten erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Per Aarsleff A--Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 316,16 DKK. Der letzte Schlusskurs lag bei 334 DKK, was eine positive Abweichung von 5,64 Prozent darstellt und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 316,03 DKK wird mit einem Schlusskurs über diesem Durchschnitt (5,69 Prozent Abweichung) positiv bewertet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Per Aarsleff A- in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Per Aarsleff A- ergibt sich aus der Analyse der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung im Internet. Hier zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Per Aarsleff A- demnach sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht eine "Gut"- bzw. "Neutral"-Bewertung.