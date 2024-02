Per Aarsleff Holding A/S Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Dividendenrendite der Per Aarsleff A- liegt derzeit bei 2,92 Prozent und ist damit niedriger als der Branchendurchschnitt von 4,47 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von -1 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauwesen-Branche und führt dazu, dass die Aktie von Per Aarsleff A- in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Per Aarsleff A- derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Unternehmens liegt bei 320,57 DKK, während der aktuelle Aktienkurs bei 312 DKK liegt, was einer Abweichung von -2,67 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einschätzung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 320,42 DKK, was einer Abweichung von -2,63 Prozent entspricht und die Aktie erneut als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Per Aarsleff A- ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,48 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 58,82 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und Buzz rund um die Per Aarsleff A- hat in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen gezeigt. Weder gab es eine klare Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch wurden signifikante Änderungen in der Diskussion festgestellt. Aufgrund dieser Faktoren wird das Unternehmen in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Per Aarsleff A- aufgrund der oben genannten Faktoren eine Gesamtbewertung als "Neutral".