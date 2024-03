Per Aarsleff Holding A/S Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die fundamentale Analyse von Per Aarsleff A- zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 8,04 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bauwesen ist, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 59,26, was einem Abstand von 86 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Per Aarsleff A- von 344 DKK eine Entfernung von +6,91 Prozent vom GD200 aus, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 325,05 DKK, was einem Abstand von +5,83 Prozent entspricht. Somit wird auch hier der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Per Aarsleff A-. Sowohl der 7-Tage-RSI (31,82 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (31,61) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Per Aarsleff A-. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend erhält Per Aarsleff A- daher über die verschiedenen Analysen hinweg eine "Neutral"-Bewertung.