Per Aarsleff Holding A/S Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Aktie von Per Aarsleff A- gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Mit einem KGV von 7,48 liegt sie insgesamt 87 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich Bauwesen, der bei 58,99 liegt. Dies führt zu einer Einstufung "Gut" gemäß der fundamentalen Analyse.

Die Stimmung der Anleger bei Per Aarsleff A- ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen Wochen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Aktie der Per Aarsleff A- als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 29,73, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 bei 67,42 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die Per Aarsleff A- derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 verläuft bei 320,57 DKK, während der Kurs der Aktie bei 312 DKK liegt, was einer Abweichung von -2,67 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 320,42 DKK zeigt eine Abweichung von -2,63 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt entspricht dies also dem Rating "Neutral".