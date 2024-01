Per Aarsleff Holding A/S Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Per Aarsleff A-. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen als auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Der Relative Strength-Index (RSI) von 7 Tagen ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, während der RSI25 zu demselben Ergebnis führt. Insgesamt ergibt sich also für die RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen und keinen negativen Diskussionen. In den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.