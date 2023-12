Peptonic Medical AB Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmungen, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Bewertungen führen. In Bezug auf Peptonic Medical wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausreißer. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf Peptonic Medical diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Peptonic Medical-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 66, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ebenfalls eine neutrale Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI-Wert der letzten 25 Tage (47,62) zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Peptonic Medical mit einer Dividendenquote von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel (3,35 %) niedriger. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Differenz 3,35 Prozentpunkte beträgt. Somit wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.