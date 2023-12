Macquarie Preferred Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Der Finanzdienstleister Macquarie wird in verschiedenen Bereichen analysiert, um eine umfassende Bewertung der Aktie zu erhalten. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden als Kriterien herangezogen. Bei Macquarie zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktienkurs bei 5, was eine negative Differenz von -2,73 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Dividendenpolitik von Macquarie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Im Branchenvergleich erzielte Macquarie eine Outperformance von +6,64 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 3,95 Prozent über dem Durchschnittswert. Dadurch ergibt sich ein "Gut"-Rating für Macquarie in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 105,43 AUD verläuft, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 103 AUD etwas darunter, was zu einem Abstand von -2,3 Prozent führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hingegen liegt bei 98,9 AUD, was einer Differenz von +4,15 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Neutral".