PepsiCo, Münchener Rück & Fielmann: 3 Dividendenaktien weit oben auf meiner Watchlist!

Weißt du, was die Dividendenaktien PepsiCo (WKN: 851995), Münchener Rück (WKN: 843002) und Fielmann (WKN: 577220) gemeinsam haben? Na klar: Nach dem Lesen des Titels dürftest du wissen, dass es sich um ausschüttende Aktien handelt, die bei mir weit oben auf der Watchlist rangieren.

Das, was du nicht weißt, ist jedoch das Warum. Im Folgenden möchte ich dir genau das nachliefern. Hier erfährst du, warum jede einzelne dieser Dividendenaktien heute sehr, sehr weit oben auf meiner Watchlist ist.

Dividendenaktie PepsiCo: Schon ewig auf meiner Watchlist

Es ist wirklich komisch: PepsiCo ist als Dividendenaktie schon seit Jahren in meinem Kopf. Einen Kauf habe ich bislang noch nicht gewagt. Es könnte aber bald so weit sein: Sobald der US-amerikanische Getränke- und Snack-Konzern auf 3 % Dividendenrendite kommt, fließt das erste Geld in die Aktie.

Keine Frage: PepsiCo ist defensiv und in sich diversifiziert. 23 Marken des Konzerns kommen inzwischen auf einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Defensiv ist insbesondere die Ausrichtung als Snack- und Getränkekonzern. Beides verleiht dem Gesamtkonstrukt für mich (auch im Hinblick auf die vielen starken Marken) eine besondere Klasse.

PepsiCo ist jedoch auch als zuverlässige Dividendenaktie bekannt, die jedes Jahr die Dividende erhöht. In diesem Jahr hat es 10 % Dividendenwachstum gegeben. Mit 3 % Dividendenrendite glaube ich: Langfristig orientiert ist das ein gutes Versprechen, um ein solides, wachsendes passives Einkommen zu generieren.

Münchener Rück: Wann sehe ich am Horizont 5 %?

Die zweite Dividendenaktie, die ich noch einmal kaufen möchte, ist die der Münchener Rück. Die fundamentale Bewertung wäre mir für einen Erstkauf nicht zu teuer. Ein KGV von unter 14 und 3,5 % Dividendenrendite wirken nicht unattraktiv. Allerdings habe ich bereits eine große Portion dieser ausschüttenden Aktie im Depot. Trotzdem: Operatives Wachstum und Dividendenwachstum kann langfristig zu einer weiterhin soliden Rendite führen.

Für meine zukünftigen Investitionen möchte ich jedoch eines sehen: 5 % Dividendenrendite am Horizont. Derzeit sehe ich, dass die Dividendenaktie mit einem Gewinnwachstum auf 4 Mrd. Euro bis auf über 4 % Dividendenrendite kommen kann. Fraglich ist jedoch, ob es danach eher Stagnation gibt oder womöglich weiteres operatives Wachstum.

Wenn sich mittelfristig zeigt, dass weiteres Gewinnwachstum und ein nahezu konstantes Ausschüttungsverhältnis 5 % Dividendenrendite ermöglichen, so kaufe ich bei der Aktie der Münchener Rück nach. Hilfreich wäre auch, wenn diese Dividendenaktie etwas moderater bewertet wäre. Ob es dazu kommt, das kann ich allerdings wirklich nicht mit Sicherheit sagen. Wie gesagt: Die Münchener Rück ist auch heute nicht sehr teuer.

Fielmann: Dividendenaktie irgendwann mit doppelter Dividende …?!

Keine Frage: Die Dividendenaktie Fielmann sorgt derzeit für keine gute Presse. Zuletzt sind es Mitteilungen über einen geplanten Stellenabbau gewesen. Zuvor war es die Ankündigung, die Dividende je Aktie von 1,50 Euro je Aktie bis auf 0,75 Euro zu reduzieren. Für Einkommensinvestoren keine guten News, das gebe ich zu.

Allerdings glaube ich, dass Fielmann nicht nur mittelfristig den Turnaround schaffen kann. Nein, sondern, dass das Management auch wieder in eine moderate Wachstumsspur zurückfindet. Regionale Expansion, mehr E-Commerce und eine Konzentration auf höhere Margen können langfristig zu mehr Gewinn führen. Turnaround und Wachstum sind die zwei Möglichkeiten, auf die ich langfristig orientiert jedenfalls setze.

Die Dividendenaktie Fielmann besitzt jetzt mit der gekürzten Dividende von 0,75 Euro zwar lediglich 1,97 % Dividendenrendite. Wenn wir jedoch davon ausgehend, dass wir mittel- bis langfristig wieder eine doppelte Dividende (auch operativ besser gedeckt) erhalten, so könnte es auf dem jetzigen Niveau knapp 4 % geben. Interessant wird es für mich auch bei der Fielmann-Aktie, wenn diese Überlegungen sich in Richtung 5 % bewegen. Dann kaufe ich auch bei dieser Dividendenaktie ein weiteres Mal zu.

Der Artikel PepsiCo, Münchener Rück & Fielmann: 3 Dividendenaktien weit oben auf meiner Watchlist! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Fielmann und der Münchener Rück. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Fielmann.

Aktienwelt360 2023