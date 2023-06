PepsiCo: Kursziel von 185,87 EUR laut Analysten nicht erreicht

Nach Meinung der Analysten ist die PepsiCo-Aktie aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 185,87 EUR und bietet damit ein Potenzial von +9,75%. Allerdings sind hier nicht alle Experten einer Meinung.

Am gestrigen Tag hat sich eine neutrale Stimmung am Markt gezeigt. Die PepsiCo-Aktie entwickelte sich mit einem Plus von 0,04% und summierte die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf -0,72%.

Konkret meinen nur sechs Analysten, dass die Aktie ein starker Kauf sei. Vier weitere Experten bewerten sie als Kauf und zehn halten ihre Position neutral. Lediglich ein Experte empfiehlt einen Verkauf und einer sogar den sofortigen Ausstieg aus dem Investment.

Zusammenfassend ergibt dies ein Guru-Rating von 3,59 (Guru-Rating ALT).