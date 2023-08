PepsiCo: Kursziel von 185,29 EUR und +11,20% Potenzial

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von PepsiCo derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 185,29 EUR mit einem potenziellen Anstieg von +11,20% gegenüber dem aktuellen Niveau.

• PepsiCo verzeichnete am 29.08.2023 eine Rendite von -0,08%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,50

• Fünf Tage Handelsergebnisse zeigen einen positiven Trend

Am gestrigen Tag erfuhr PepsiCo an der Börse eine negative Performance (-0,08%), was sich auf das Ergebnis des letzten fünftägigen Handelszeitraums auswirkte. Insgesamt ergibt sich in einer Woche ein Anstieg um +1,12%. Der Markt scheint daher momentan ziemlich optimistisch zu sein.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für PepsiCo beträgt 185,29 EUR laut Durchschnittswerten der Bankanalysten. Wenn diese Einschätzung korrekt ist und sich bewahrheitet,könnten Investoren...