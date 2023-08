PepsiCo: Kursziel von 163,27 EUR - Analysten sehen Potenzial!

Im Finanzmarkt verzeichnete die Aktie von PepsiCo gestern eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,67%. Die Bilanz der letzten fünf Handelstage zeigt jedoch einen leichten Rückgang um -0,77%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sind sich die Bankanalysten einig und setzen das mittelfristige Kursziel bei 163,27 EUR. Damit eröffnet sich laut ihrer Einschätzung Investoren noch ein Potenzial von +3,09%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Auffassung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Von insgesamt 20 Analysestimmen bewerten sechs Analysten die Aktie als “stark kaufenswert”, während drei weitere sie als “kaufenswert” einschätzen. Eine neutrale Bewertung erhält die Aktie durch neun Experten und ein weiterer Experte rät zum Verkauf oder sogar sofortigen Verkauf. Insgesamt zeigen damit...