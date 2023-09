PepsiCo: Kursziel bei 188,15 EUR

Die Aktie von PepsiCo wird derzeit nicht ausreichend bewertet, so die Meinung der Analysten. Das wahre Kursziel liegt um +14,28% höher als der aktuelle Kurs.

• PepsiCo am 22.09.2023 mit -0,06%

• Mittelfristiges Kursziel bei 188,15 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,50

Gestern verzeichnete PepsiCo einen Rückgang an der Börse von -0,06%. In den letzten fünf Handelstagen und somit in einer vollständigen Handelswoche fielen die Ergebnisse um insgesamt -2,29%. Der Markt scheint momentan relativ pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für PepsiCo beträgt aktuell 188,15 EUR. Die Bankanalysten sind sich im Durchschnitt einig darüber und prognostizieren damit ein Potenzial von +14,28% für Investoren. Ein schwacher Trend in letzter Zeit lässt jedoch nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen.

5 Analysten...