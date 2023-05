PepsiCo: Kursziel bei 180,63 EUR – Aktie nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

Die PepsiCo-Aktie wird nach Ansicht von Analysten aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kurspotenzial von +2,47%.

Das Kursziel liegt derzeit bei 180,63 EUR.

• PepsiCo legte am 05.05.2023 um +0,48% zu

• Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage summieren sich auf +1,25%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,61

In der vergangenen Woche zeigte die PepsiCo-Aktie eine positive Entwicklung mit einem Gesamtergebnis von +1.25%. Gestern betrug das Plus immerhin noch +0.48%, was zeigt dass der Markt aktuell relativ optimistisch ist.

Von insgesamt 23 Analysten empfehlen sechs den Kauf und weitere sechs sehen die Aktie als attraktiv an und raten zum Kauf.

Eine neutrale Position haben zehn Experten eingenommen und vergeben das Rating “halten”.

Nur ein Experte empfiehlt einen Verkauf.

Damit sind immer noch rund zwei Drittel...