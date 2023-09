PepsiCo: Kurspotenzial von fast 10% - Aktie derzeit unterbewertet

Die PepsiCo-Aktie wird von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 176,39 EUR, was einem Potenzial von +9,89% entspricht. Die Stimmung am Markt ist trotz einer gestrigen positiven Entwicklung mit einem Anstieg um +0,19% in den vergangenen fünf Handelstagen eher pessimistisch (-2,58%).

• Am 29.09.2023 legte die PepsiCo-Aktie um +0,19% zu

• Mittelfristiges Kursziel: 176,39 EUR (+9,89%)

• Guru-Rating bleibt bei 3,50

Aktuell empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere geben eine optimistische Einschätzung ab (“Kauf”). Zehn Experten beurteilen das Wertpapier neutral (“halten”), während ein Analyst zum Verkauf rät und ein weiterer sogar einen sofortigen Verkauf empfiehlt.

Insgesamt betrachtet überwiegt jedoch eine positive Stimmung gegenüber der...