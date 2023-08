PepsiCo Inc: Aktie unterbewertet, Kursziel bei 164,35 EUR

PepsiCo Inc verzeichnete am 11.08.2023 einen Anstieg von +0,16%. In den letzten fünf Handelstagen gab es jedoch eine negative Entwicklung von -1,52%. Der Markt scheint derzeit eher pessimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für PepsiCo Inc bei 164,35 EUR und damit um -2,23% unter dem aktuellen Preisniveau. Dieses Ergebnis ist jedoch umstritten: Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere sie optimistisch einschätzen (“Kauf”), halten sich neun Experten neutral (“halten”). Nur ein einziger Analyst rät zum Verkauf der Aktie. Ein Experte geht noch weiter und fordert den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,60 – ein Zeichen dafür, dass die positive Stimmung trotz des schwachen Trends anhält.