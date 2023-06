PepsiCo: Erreicht das Kursziel von 186,35 EUR bald ein Plus von +9,66%?

Aktuell wird die Aktie von PepsiCo nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 186,35 EUR und eröffnet Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +9,66%. Am gestrigen Tag erreichte PepsiCo am Finanzmarkt eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um +0,04%.

• Am 01.06.2023 stieg die Aktie um +0,04%

• Mittelfristig soll das Kursziel bei 186,35 EUR liegen

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,59

Die vergangenen fünf Handelstage offenbarten eine negative Entwicklung des Unternehmens mit einer Gesamtbewegung von -0,75%. Dementsprechend ist der Markt momentan neutral eingestellt.

Insgesamt sind sechs Analysten überzeugt davon zu kaufen sowie vier weitere halten es für optimistisch und empfehlen einen Kauf der Aktien PepisCos. Zehn Experten positionierten sich hingegen weitgehend...