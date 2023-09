PepsiCo: Bankanalysten sehen ein Kurspotenzial von +12,60%

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von PepsiCo eine leichte Kursentwicklung von -0,58% hingelegt. Die vergangenen fünf Handelstage summieren sich jedoch auf einen positiven Trend von +1,81%. Derzeit scheint der Markt also relativ optimistisch zu sein und auch die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 186,75 EUR liegt. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +12,60% eröffnen.

Von insgesamt 20 Experten bewerten 8 Analysten die Aktie als Kauf und weitere drei setzen sie auf “Kauf” mit einer eher optimistischen Einschätzung. Eine neutrale Bewertung vergeben zehn Experten und nur...