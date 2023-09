PepsiCo: Auf dem Weg zum Kursziel von 188,15 EUR?

Die Aktie von PepsiCo befindet sich nach Meinung der Analysten aktuell in einer Unterbewertung. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 188,15 EUR und eröffnet somit ein Kurspotenzial von +14,28%.

• PepsiCo: Verlust am 22.09.2023 mit -0,06%

• Mittelfristiges Kursziel für PepsiCo bei 188,15 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,50

Gestern legte die Aktie von PepsiCo eine negative Performance am Finanzmarkt hin und verzeichnete einen Verlust von -0,06%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Abwärtstrend in Höhe von -2,29%, was darauf hindeutet, dass der Markt gegenwärtig pessimistisch gestimmt ist.

Obwohl es zu dieser Entwicklung kam – hatten die Bankanalysten ähnliches erwartet? Die Stimmung unter ihnen ist jedenfalls klar.

Das mittelfristige Kursziel für PepsiCo beläuft sich aktuell auf 188,15 EUR.

Im Durchschnitt...