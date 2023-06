PepsiCo: Analysten sehen Kurspotenzial von +9,20% - Kursziel bei 186,17 EUR

Die Aktie von PepsiCo hat am Finanzmarkt gestern ein Plus von +0,45% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen einen neutralen Trend aufgewiesen. Laut Bankanalysten ist das derzeitige mittelfristige Kursziel bei 186,17 EUR angesiedelt. Mit einer solchen Entwicklung würden Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +9,20% eröffnet bekommen.

• PepsiCo: Erwartetes Kursziel beträgt 186,17 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 3,59 bestehen

• Optimistische Bewertungen durch insgesamt +45,45% der Analysten

Von insgesamt 22 Experteneinschätzungen sind sechs als starker Kauf eingestuft worden. Vier weitere Werte wurden mit “Kauf” bewertet und zehn Experten positionierten sich mit einem “halten”. Ein Verkauf wird lediglich durch einen einzigen Analysten favorisiert während ein anderer sogar empfiehlt die Aktie umgehend zu...