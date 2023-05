PepsiCo: Analysten sehen Kurspotenzial von +1,99% - Kursziel bei 184,33 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

PepsiCo konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,40% verzeichnen und erreichte damit nach einer vollständigen Handelswoche einen Anstieg von insgesamt +1,43%. Der Markt scheint folglich relativ optimistisch zu sein. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und sehen das mittelfristige Kursziel bei 184,33 EUR. Dies würde den Investoren ein potenzielles Kursplus in Höhe von +1,99% eröffnen.

Aktuell bezeichnen 6 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 4 als Kauf. Die Bewertung “halten” wurde durch 11 Experten vergeben. Lediglich 1 Analyst empfiehlt einen Verkauf und ein Experte geht sogar davon aus, dass PepsiCo sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,57 unverändert positiv. Insgesamt zeigt sich also eine überwiegend...