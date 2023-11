PepsiCo: Analysten sehen Kurspotential - 162,60 EUR als Kursziel

Die Aktie von PepsiCo hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang von -0,17%. Doch die Stimmung der Bankanalysten ist eindeutig: Laut ihrer Einschätzung liegt das mittelfristige Kursziel für PepsiCo bei 162,60 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +5,92%.

Derzeit halten sich die Meinungen der Experten jedoch noch zurück. Von insgesamt 23 Analysten empfehlen sechs ein starkes Kaufsignal und weitere fünf sprechen sich für einen Kauf aus. Elf Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten” und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 3,65.

Zusammenfassend:

– Am gestrigen Tag sank der Wert der PepsiCo-Aktie um -0,17%

– Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analyseberichten aktuell 162,60 EUR

– Das Potential für Investoren liegt somit bei +5,92%

– Sechs Analysten empfehlen einen starken Kauf

– Fünf weitere raten zum Kauf

– Die Bewertung “halten” geben elf Experten ab

– Nur einer rät zum Verkauf

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PepsiCo-Analyse von 28.11. liefert die Antwort:

