PepsiCo: Analysten sagen Kurspotential von +7,50% voraus - Zielkurs 183,63 EUR

Am gestrigen Handelstag gab die PepsiCo-Aktie an der Börse um -0,68% nach. Auf Sicht der letzten fünf Handelstage verzeichnet das Unternehmen dennoch ein leichtes Plus von +0,02%. Die Marktstimmung bleibt aktuell neutral.

Bankanalysten sind sich jedoch einig: Das wahre Potenzial des Unternehmens liegt höher als derzeit bewertet. Das mittelfristige Kursziel wird bei 183,63 EUR gesehen und bietet somit Investoren eine Chance auf ein Kursplus von +7,50%.

Die Meinungen unter den Experten sind dabei gespalten: Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere vier das Rating „Kauf“ geben, halten zehn Experten ihre Position eher neutral. Nur einer ist zum aktuellen Zeitpunkt pessimistisch eingestellt und rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,59 unverändert positiv ausgerichtet und...