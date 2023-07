PepsiCo: Analysten glauben an Potenzial - Kursziel bei 161,70 EUR

Laut Bankanalysten ist die Aktie von PepsiCo derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 161,70 EUR. Das entspricht einem Potenzial von fast -6% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 24.07.2023 stieg der Aktienkurs um +0,61%

• Insgesamt ergibt sich in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +3,73%

• Guru-Rating bleibt bei 3,60

Die gestrige Entwicklung des PepsiCo-Kurses am Finanzmarkt betrug +0,61%. Über die vergangenen fünf Tage verzeichnete das Unternehmen somit eine positive Bilanz mit einem Anstieg um insgesamt +3,73%. Die Marktstimmung scheint entsprechend optimistisch zu sein.

Bleibt abzuwarten, ob auch die Analysten erwartet haben, dass dieser Trend sich fortsetzt. Derzeit liegen sie jedenfalls größtenteils positiv bezüglich der Zukunftsprognose für diesen Wertpapier-Titel.

