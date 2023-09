PepsiCo: Aktienpotential mit 11,90% - Kursziel von 184,33 EUR

Die PepsiCo-Aktie wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 184,33 EUR und bietet ein Potential von +11,90%.

• PepsiCo: gestern mit -1,16%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,50

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +40%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die PepsiCo-Aktie einen Rückgang um -1,16%, was sich in einer wöchentlichen Entwicklung von -0,24% widerspiegelt. Trotzdem besteht eine neutrale Marktstimmung.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 184,33 EUR laut durchschnittlicher Einschätzung verschiedener Bankanalysten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des vergangenen neutralen Trends.

Von insgesamt 20 bewertenden Experten empfehlen fünf den Kauf der Aktie und drei sehen sie positiv als “Kauf”. Zehn Experten bewerten sie als “halten”,...