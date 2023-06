PepsiCo: Aktienkurs unterbewertet - Kurspotenzial bei +6,43%

Die Analysten sind sich einig: Derzeit wird die Aktie von PepsiCo nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 182,83 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial in Höhe von +6,43%.

• Am 23.06.2023 stieg der Finanzwert um +0,32%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,59

Der gestrige Handelstag brachte einen Anstieg von +0,32% für den Aktienkurs von PepsiCo an der Börse. Insgesamt konnte das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnen (+1,02%). Die Stimmung am Markt scheint demnach relativ optimistisch zu sein.

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten hat die Aktie jedoch noch weiteres Potenzial nach oben. Während 6 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und 4 Analysten sie optimistisch mit “Kauf” bewerten, halten sich insgesamt 10 Experten eher neutral...