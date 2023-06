PepsiCo Aktienanalyse: Was bringt der Quartalsbericht am 13.07.2023?

In zwei Wochen wird PepsiCo, ein US-Unternehmen mit Sitz in Kauf, seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal präsentieren. Wie verändern sich die Umsatz- und Gewinnzahlen im Vergleich zum Vorjahr und was bedeutet dies für Aktionäre?

Die vorbörsliche Präsentation der neuen Quartalszahlen von PepsiCo, einem Unternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 235,10 Mrd. EUR steht in nur noch 14 Tagen an. Dieses Ereignis wird sowohl von Aktionären als auch Analysten erwartungsvoll verfolgt.

Laut aktueller Datenanalysen prognostizieren die Analysehäuser einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal – eine positive Entwicklung! Im zweiten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 18,55 Mrd. EUR; nun soll es zu einem Sprung um +7,30 Prozent auf insgesamt 19,90 Mrd. EUR kommen.

Im Hinblick auf den Gewinn gehen...