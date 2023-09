PepsiCo Aktien unterhalb des Durchschnitts: Analysten prognostizieren Umsatzplus

Der Aktienkurs liegt unterhalb des gleitenden Durchschnitts 200, was auf einen überverkauften Markt hinweisen kann. Technische Analysten empfehlen also Vorsicht bei Investitionen in die PepsiCo Aktie.

Fazit:

Die Quartalsbilanz von PepsiCo wird in 34 Tagen erwartet und die Analysten prognostizieren ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Auch der Gewinn soll steigen, sowohl auf Quartals- als auch auf Jahressicht. Allerdings hat sich der Aktienkurs in den letzten 30 Tagen negativ entwickelt und die Charttechnik zeigt einen stark negativen Trend. Aktionäre sollten daher vorsichtig sein und die Entwicklung weiterhin genau beobachten, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.