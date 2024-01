PepsiCo Aktie: Das war ja klar …

Die Pepsico-Aktie hat in den letzten Tagen eine gewisse Volatilität gezeigt. Der aktuelle Kurs liegt bei 169,39 USD, was +1,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Neutral". Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage -4,86 Prozent, wodurch die langfristige Einstufung ebenfalls als "Neutral" erfolgt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen eher neutral, basierend auf einer Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anlegerstimmung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass es eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Pepsico gibt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ein negatives Ergebnis erzielt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pepsico-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 46, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,39, ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine neutrale Bewertung für die Pepsico-Aktie.

In Zusammenfassung lässt sich sagen, dass die technische Analyse und das Anleger-Sentiment auf neutrale Einschätzungen hinweisen, während das Sentiment im Internet gemischte Signale sendet. Die Aktie zeigt also keine eindeutige Tendenz, was Anleger zu Vorsicht und weiterer Beobachtung veranlassen sollte.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre PepsiCo-Analyse vom 03.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich PepsiCo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PepsiCo-Analyse.

