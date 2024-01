PepsiCo Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Pepsico insgesamt 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 197,88 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 19,36 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Pepsico festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in diesem Zeitraum leicht abgenommen.

Die Diskussionen in sozialen Medien widerspiegeln überwiegend negative Meinungen und Themen der letzten Wochen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Jedoch wurden auch neun Handelssignale ermittelt, was zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie von Pepsico bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien in der "Getränke"-Branche verzeichnete Pepsico eine Outperformance von +6,55 Prozent. Allerdings lag die Performance im "Verbrauchsgüter"-Sektor um 173,19 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

