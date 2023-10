PepsiCo: Aktie unverdient niedrig bewertet - Kursziel bei 177,01 EUR

Die PepsiCo-Aktie ist nach Ansicht von Analysten momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel des Unternehmens liegt rund +16,43% über dem derzeitigen Preis.

• PepsiCo legt am 06.10.2023 um +0,12% zu

• Das aktuelle Kursziel für das Unternehmen beträgt 177,01 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,50

Am gestrigen Handelstag hat die PepsiCo-Aktie an der Börse ein Plus von +0,12% verzeichnet und damit eine ganze Handelswoche mit einem negativen Trend um -5,25% abgeschlossen. Der Markt scheint somit derzeit eher pessimistisch eingestellt zu sein.

Ob sich Bankanalysten diese Entwicklung so vorgestellt hatten? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von PepsiCo bei 177,01 EUR.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie auf dieses Niveau steigen wird. Sollten sie Recht...