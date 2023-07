PepsiCo: Aktie unterbewertet - Kursziel von 181,57 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die PepsiCo-Aktie derzeit nicht korrekt bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +8,39% über dem aktuellen Kurs.

• Am 12.07.2023 verzeichnete PepsiCo eine positive Entwicklung von +0,31%

• Das mittelfristige Kursziel für PepsiCo beträgt 181,57 EUR

• Das Guru-Rating für das Unternehmen hat sich auf 3,59 verbessert

Am gestrigen Handelstag erfuhr die Aktie von PepsiCo an den Finanzmärkten ein Plus von +0,31%. Damit ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage oder eine ganze Woche gesehen insgesamt ein Minus von -1,10%. Der Markt zeigt sich somit momentan eher pessimistisch eingestellt.

Ob diese Entwicklung auch seitens der Bankanalysten so erwartet worden war? Die Stimmung jedenfalls ist deutlich.

Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel bei 181,57 EUR.

Im Durchschnitt gehen...