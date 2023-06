PepsiCo: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 182,89 EUR

Die Analysten sind sich einig: Derzeit wird die Aktie von PepsiCo am Markt nicht angemessen bewertet. Das Kursziel liegt bei 182,89 EUR und bietet damit ein Potenzial von +7,19% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• PepsiCo legt am 19.06.2023 um +0,31% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert auf 3,59

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +45,45%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von PepsiCo einen Anstieg um +0,31%. In den vergangenen fünf Tagen konnte eine positive Entwicklung von insgesamt +2,79% beobachtet werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer ist in diesem Zusammenhang eher optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für PepsiCo liegt bei 182,89 EUR laut Bankanalysten. Sollte diese Einschätzung zutreffen, würde sich ein Potential von +7,19% eröffnen. Allerdings vertreten nicht alle Experten diese Meinung...